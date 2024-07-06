İngiltere penaltılarla yarı finalde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. A Millilerimiz, Hollanda'yı geçerse rakibi İngiltere olacak

Düsseldorf Stadı'nda dev maç TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

İki takımın da kontrollü bir oyun oynadığı müsabakada eşitliği Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre bozdu. İsviçre, 75. dakikada Breel Embolo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İngiltere bu gole 80. dakikada Bukayo Saka'nın ceza sahası dışından attığı şık golle yanıt verdi: 1-1

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçildi.

Uzatma dakikalarında İsviçre'nin bir topu da direkten dönerken, 1-1'lik eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

İngiltere'de Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney ve Trent Alexander-Arnold topu filelere gönderirken tüm atışları gole çevirdi. İsviçre'de ise ilk penaltı atışını Akanji kaçırdı; Fabian Schar, Xherdan Shaqiri ve Zeki Amdouni isabet sağladı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan İngilizler, 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Southgate'in öğrencileri, Hollanda - Türkiye maçının galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.