İktisatbank BTM 1.Lig’de 12. Hafta maç programı ve hakemleri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 12.haftanın hakemleri açıklandı.
KIRMIZI GRUP
11 Mart 2023, Cumartesi
11.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Vadili (Hüseyin Özkan)
11.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Türkmenköy (Mehmet Volkan Çelik)
12 Mart 2023, Pazar
11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Pile (Yusuf Atlar)
11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-German Gold Akova Vuda (Arif Malek)
BEYAZ GRUP
11 Mart 2023, Cumartesi
11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ozanköy (Abdullah Genç)
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Ortaköy (Berk Bağrıkara)
12 Mart 2023, Pazar
11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Gülgün Süt Düzova (İbrahim Katmer)
11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Mevlevi (Burak Mandıralı)
11.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-M.Demirhan (Olgun Canik)
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