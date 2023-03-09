Heyecan gece maçlarıyla başlıyor

Süper Ligde haftanın açılışı yarın akşam saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Çetinkaya – Türk Ocağı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Gönyeli maçlarıyla yapılacak

AKSA Futbol Liglerinde 20. Hafta heyecanı yarın akşam Süper Ligde oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla bu haftadan itibaren gündüz maçları 15.00’te başlayacak. Gece maçlarında ise saat değişikliğine gidilmedi ve saat 18.00’de başlayacak.

Süper Ligde haftanın açılışı yarın akşam saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Çetinkaya – Türk Ocağı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Gönyeli maçlarıyla yapılacak.

Lider Mağusa Türk Gücü ise yarın China Bazaar Gençlik Gücü ile Lefkoşa’da karşılaşacak. Liderin takipçisi Cihangir ise Yenicami’yi konuk edecek.

BİRİNCİ LİGDE ZİRVEDEKİLER ZOR VİRAJDA

AKSA Birinci Ligde 20. Hafta ise Cumartesi günü oynanacak 3 maçla başlayacak. Ligin zirvesinde bulunan Miracle Karşıyaka bölge takımı Lapta’ya konuk olurken, takipçisi Baf Ülkü Yurdu play-off oynama hedefindeki Düzkaya deplasmanına konuk olacak. Bir diğer zirve takipçisi Yeniboğaziçi ise ligin alt sıralarındaki Dörtyol’u konuk edecek.

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 20. Hafta programı ve hakemleri şöyle:



AKSA SÜPER LİG

10 Mart 2023, Cuma

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Türk Ocağı (Fehim Dayı)

18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Gönyeli (Mehmet Sezener)

11 Mart 2023, Cumartesi

15.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yenicami (Ali Özer)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-MağusaT.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Göçmenköy (Serkan Şimşek)

12 Mart 2023, Pazar

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy (Turgay Misk)

15.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova (Hüseyin Eyyüpler)



AKSA 1.LİG

11 Mart 2023, Cumartesi

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Yalova-Girne Halk Evi (İsmail Ercan)

15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Miracle Karşıyaka (Osman Özpaşa)

15.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-M. HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)

12 Mart 2023, Pazar

15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Dörtyol (Ferhat Tuna)

15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Mormenekşe (Zekai Töre)

15.00 Cihangir Stadı’nda İncirli-Esentepe (Emre Öztaşlı)

15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu (Evren Karademir)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)

