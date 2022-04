İktisatbank, BTM 1.Lig şampiyonlarını ödüllendirdi

BTM Ligi’nin ana sponsoru İktisatbank, BTM 1.Lig’de şampiyon olan Yenierenköy ve Lapta kulüplerine ödül verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin ana sponsoruİktisatbank, BTM 1.Lig’de şampiyon olan Yenierenköy ve Lapta kulüplerini şampiyonluklarından dolayı kutladı ve gerçekleştirdiği organizasyonla her iki grubun şampiyonuna ödül takdim etti. İktisatbank’ın Lefkoşa’daki Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen organizasyona KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ekmekçi ve Hasan Çerkez, İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, Genel Müdür Olgun Önal, Yenierenköy yöneticisi Nihat Selengin, Lapta Başkanı Burcu Beyoğlu ve her iki takımın futbolcuları katıldı.

SERTOĞLU: “TARİHTE İLK KEZ BTM’NİN SPONSORU İKTİSATBANK OLDU”

Gerçekleşen mini-organizasyonda konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Ligleri’ne federasyon olarak büyük önem verdiklerini, gençlerin köy takımlarında spor yapma ve sosyalleşme şansı bulduğunu, dolayısıyla İktisatbank’ın bu kulüpler için yaptığı katkının büyük önem arz ettiğini belirtti. Tarihte ilk kez BTM Ligleri’nin bir adı olduğunu ve “İktisatbank BTM Ligleri” isminin uzun yıllar sürmesini dilediğini ifade eden Sertoğlu, “İktisatbank ailesi hem kulüpleri maddi anlamda büyük bir yükten kurtardı, hem de gençleri kulüplerde futbol oynamaya teşvik etti. Ben şahsım ve yönetim kurulum adına bu katkılardan ve yanımızda olmalarından dolayı başta Mete Özmerter olmak üzere tüm İktisatbank yetkililerine teşekkür ederim.”dedi.

“YANIMIZDA OLMALARI BİZLER İÇİN DE BTM KULÜPLERİ İÇİN DE ÖNEMLİDİR”

KTFF-İktisatbank işbirliğinden oldukça memnun olduklarını ifade eden Sertoğlu, “Bizim amacımız ülke futbolu ve ülke gençliğine spor ortamı yaratmak. Bu ortamı da yaratırken böyle destekçilere ihtiyacımız vardır, yanımızda olmaları bizler için de BTM Ligi’ndeki köy kulüplerimiz için de çok değerlidir. 2021-2022 sezonunda toplamda 62 takım BTM Ligleri’nde mücadele edecek. Bu önemli bir rakamdır ve adanın her yerinden takdir toplayan bir işbirliğidir.”diyerek sözlerini noktaladı.

ÖZMERTER: “BU SPONSORLUK BİZİM İÇİN DE ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS”

İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter ise öncelikle İktisatbank adıyla ilk kez oynanan BTM Ligleri’nin ilk şampiyonları olan Yenierenköy ve Lapta kulüplerini şampiyonluklarından dolayı kutlayarak sözlerine başladı. İktisatbank’ın ülke gençliğine katkı koyma noktasında misyon üstlendiğini ve KTFF ile BTM Ligleri’nin isim sponsorluğunun bu dokunuşu sağlama adına kendileri için çok büyük bir şans olduğunu belirtti.

“BEKLENTİMİZİ AŞAN, ÇOK DEĞERLİ BİR İŞBİRLİĞİ OLDU”

Futbol ailesine girmekten, özellikle maddi ve manevi anlamda sıkıntılar yaşayan BTM kulüplerinin yanında olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Özmerter, “Bu işe başlarken açıkçası bu kadar geniş bir kitleye hitap edeceğimizi düşünmüyordum. Bizim de beklentilerimizi aşan, çok değerli bir işbirliği oldu. 62 köy kulübünün İktisatbank adını taşıması bizim için gurur verici birşeydir.”dedi. Özmerter önümüzdeki sezon da yine BTM kulüplerinin yanında olacaklarını ve liglerin yine İktisatbank BTM Ligleri olarak oynanacağının müjdesini de verirken, “Dilerim uzun yıllar bu faydalı ve güzel işbirliği sürer.”dedi.

SELENGİN: “KÖY KULÜPLERİ SPONSOR BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR”

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Yenierenköy adına konuşan kulüp yöneticisi Nihat Selengin, BTM kulüplerine değer vererek lige sponsor olan İktisatbank’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Yenierenköy’ün mevcut sezonun başında BTM 1.Lig’e yükseldiğini ve oynadığı ilk sezonda şampiyon olarak AKSA 1.Lig’e yükseldiğini kaydeden Selengin, “Özellikle köy kulüpleri olarak sponsor bulmakta güçlük çekiyoruz. İktisatbank’ın ve KTFF’nin kulüplere desteği bizi rahatlatmıştır.”diye konuştu.

BEYOĞLU: “BU SPONSORLUK BİZİM İÇİN İLAÇ GİBİ GELDİ”

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olan Lapta adına konuşan başkan Burcu Beyoğlu da geçtiğimiz sezon 1.Lig’den düştükleri sezonda şampiyon olarak yeniden lige döndüklerini ifade ederek İktisatbank’asponsorluğundan dolayı teşekkür etti. Gençleri spor yapabilmesi adına kendilerinin de kapı kapısponsor aradıklarını ve ülkede spor yöneticisi olmanın zor olduğunu ifade eden Beyoğlu, “İktisatbank’ın sponsorluğu bizim için ilaç gibi geldi. Önemli oranda maddi yüklerimizi hafifletti. Gençler için yapılan bu yatırım için şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim.”dedi.

Konuşmaların ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter'e üzerinde ismi yazılı KKTC milli takımı forması hediye etti. Ardından Özmerter ve İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, Lapta ve Yenierenköy'e şampiyonluklarından dolayı para ödülü takdim etti.