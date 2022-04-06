Soner ve Emre Alaniçi’nde

İktisatbank BTM 2.ligde mücadele edecek olan Alaniçi Yıldız Spor Kulübü ilk olarak geçen haftalarda Antrenör Hasan Sineli ile anlaştı. Sonrasında ise daha önce Çayönü SK, MAS SK, Akova Vuda TÇB ve son olarak Pergama Spor klübünde forma giymiş Soner Güler ve aynı zamanda Yıldırım, İncirli, Pergama ve son olarak kiralık olarak Türkmenkö’yde forma giyen Emre Koran'ıPergama Spor Kulübü’nden transfer etti.

