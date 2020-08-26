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İkizler Hamitköy yolcusu

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İkizler Hamitköy yolcusu
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, yeni sezona yönelik antrenmanlarına başlarken, transfer çalışmalarını da yürütüyor.
Hamitköy, Gönyeli ile yollarını ayıran Sabri ve Raif Selden’e talip oldu. Hamitköy kulübü başkanı Evren Mannaş, Gönyeli kulübü ve Raif ile prensipte anlaştı. Transferin gerçekleşmesi için Hamitköy ile Sabri arasında kalan ufak pürüzün de çözülmesi için görüşmeler sürüyor.
 
 
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