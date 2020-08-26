Kalkanlı’da teknik adam değişikliği

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Altıncı Grup ekiplerinden Kalkanlı, ilk devreyi üçüncü sırada tamamladıktan sonra teknik adam değişikliğine gitti.
Erhan Arıtan ile yollarını ayıran kırmızı yeşilliler, Hüseyin Dorak ile büyük oranda anlaştılar. Erhan Arıtan yönetiminde Kalkanlık, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.
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