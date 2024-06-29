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Hamitköy’de 13 futbolcu kiralık listesinde

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Hamitköy’de, yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan toplantılar sonrasında birçoğu süper lig deneyimi olan 13 futbolcuyu kiralık listesine koydu

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Hamitköy’de 13 futbolcu kiralık listesinde
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’de istikrarlı kulüp ve takım yönetimi devam ederken, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu ile Ahmet Sakallı liderliğindeki teknik heyet görevine devam edecek.
Yeni sezon planlamasının başladığı Hamitköy’de, yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan toplantılar sonrasında kiralık listesi açıklandı. Birçoğu Süper Lig deneyimi olan futbolcuların yeniden Süper Ligde oynamasını hedefleyen Hamitköy yönetim kurulu 13 futbolcuyu kiralık listesine kondu. Hamitköy daha önce de Agit’i, Çetinkaya’ya kiralamıştı.
Alt yapısından yetiştirdiği gençlere A Takımda şans vermesiyle bilinen Hamitköy’de yeni sezon kadrosunda alt yapıdan yetişen genç futbolculara ağırlık verilecek. Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun tesisleşmeye de büyük önem vereceği yeni dönemde Birinci Ligde genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edilecek.
Hamitköy yönetim kurulu ile teknik heyetin belirlediği kiralık oyuncusu listesi şöyle:
1.Kaleci Tolga Nergiz
2.Mert Ateş
3.Serhat Deste
4.Ömer Albayrak
5.Cemre Piro
6.Ardahan Orbay
7.Eser Yücel
8.Mahmut Polat
9.Taner Ateş
10.İsmail Arslan
11.Kemal Yaşinses
12.Onur Güler
13.Batuhan Serbülent Eker
 
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