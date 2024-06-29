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Geçitkale A2 Eser Özdınak’a emanet

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Geçitkale A2 Eser Özdınak’a emanet
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Aksa Birinci Ligin Mesarya bölgesi kulüplerinden Geçitkale’de Ahmet Kadı başkanlığındaki yönetim kurulu A2 Takımının antrenörünü de belirledi.
Geçitkale A2 Takımının antrenörlüğüne, İskeleli antrenör Eser Özdinak getirildi.
Daha önce de Geçitkale kulübünde farklı kademelerde görev yapan ve camiayı iyi tanıyan Eser Özdinak, Geçitkale A2 Takımını yeni sezona hazırlayacak.
Külüp sosyal medya hesabından Özınak’ı şöyle duyurdu:
Hoş geldin ESER ÖZDİNAK  
A2 takımımızın başına daha öncede kulübümüzde farklı kademelerde görev yapan ve camiayı iyi tanıyan Eser Özdinak ile anlaşarak sezona başlayacağız.
 
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