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Hamitköy kalesi, Seyit’e emanet

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Hamitköy kalesi, Seyit’e emanet
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy 2024 – 2025 sezonuna yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci transferi gerçekleştirdi.
Hamitköy, Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nden başarılı kaleci Seyit Geçici’yi transfer etti. 2 sezon önce Karşıyaka ile Süper Lige yükselme başarısı gösteren Seyit Geçici, yeni sezonda Hamitköy’ün başarısı için ter dökecek. Hamitköy, Seyit’i kiralık olarak transfer etti.
 
 
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