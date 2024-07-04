Hamitköy kalesi, Seyit’e emanet

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy 2024 – 2025 sezonuna yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci transferi gerçekleştirdi.

Hamitköy, Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nden başarılı kaleci Seyit Geçici’yi transfer etti. 2 sezon önce Karşıyaka ile Süper Lige yükselme başarısı gösteren Seyit Geçici, yeni sezonda Hamitköy’ün başarısı için ter dökecek. Hamitköy, Seyit’i kiralık olarak transfer etti.



