Hale Özdınak, masterler turnuvasıyla anılacak

Genç yaşta hayatını kaybeden İskele’nin sevilen simalarından Hale Özdınak ölümün üçüncü yılında geleneksel olarak adına düzenlenen Masterler futbol turnuvasıyla anılıyor.

Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Hale Özdınak Anı Turnuvası 17 Kasım Salı akşamı Sarınç Masterleri ile Meserya Dostluk Masterleri arasında oynanacak. Geçitkale Stadı’nda saat 19.00 başlayacak olan maç sonucunda Özdınak’ın ailesi takımlara ödüllerini verecek.

