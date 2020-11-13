banner480
banner69
27 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
13 0
 
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
106 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
47 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
34 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
106 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
21 0
banner529

Hale Özdınak, masterler turnuvasıyla anılacak

banner476

Hale Özdınak, masterler turnuvasıyla anılacak

Genç yaşta hayatını kaybeden İskele’nin sevilen simalarından Hale Özdınak ölümün üçüncü yılında geleneksel olarak adına düzenlenen Masterler futbol turnuvasıyla anılıyor.
Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Hale Özdınak Anı Turnuvası 17 Kasım Salı akşamı  Sarınç Masterleri ile Meserya Dostluk Masterleri arasında oynanacak.  Geçitkale Stadı’nda saat 19.00 başlayacak olan maç sonucunda Özdınak’ın ailesi takımlara ödüllerini verecek.
 

banner342
Etiketler; #Sarınç Masterleri #futbol #Hale Özdınak
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.