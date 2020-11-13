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Türkiye Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de

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Türkiye Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye geldi. Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’tayız” ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Pazar günü KKTC’ye gelerek, 37. kuurluş yıldönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş’ı ziyaret etmesi, Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi bekleniyor. 
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