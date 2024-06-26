Gönyeli’de Başkan Sinem Baştaş

Gönyeli Spor Kulübü Genel Kurulu dün akşam gerçekleştirildi ve kırmızı beyazlı camianın ilk kadın başkanı Sinem Baştaş oldu

Gökhan KUZUSüper Lig’in yeni ekibi Gönyeli’de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da üyelerin oy birliği ile iş insanı Sinem Baştaş başkanlık görevine getirildi.Kulüp lokalinde yapılan genel kurulun Divan Başkanlığını Rüstem Akyön, sekreterliklerini Ömer Saykal ve Deniz Hacı üstlendi. Faaliyet ve mali rapor eski başkan Hüseyin Ballı tarafından okundu ve her iki rapor da üyelerin oy birliği ile onaylandı.Faaliyet raporu eski başkan Hüseyin Ballı tarafından okunurken başkan, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na da kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.Mali raporu da okuyan Ballı, kulübün 118 bin 754 TL artı bakiye ile devredeceklerini aktardı. Mali rapor okunurken Biray Deliceırmak’a da söz verildi ve Deliceırmak kulübün kimseye tek bir borcu olmadığını belirtti.YÖNETİM KURULU SEÇİMİGenel kurulda daha sonra tüzük gereği yönetim kurulu seçimi gerçekleşti. Yapılan oylamada başkan adayı Sinem Baştaş oybirliği ile başkan seçildi.BAŞTAŞ: ÖNEMLİ İŞLLERE İMZA ATACAĞIZBaşkan Baştaş yaptığı açıklamada Gönyeli’nin kendisi için bir sevda olduğunu vurgulayarak ekibiyle önemli işlere imza atacaklarını ifade etti. Başkan Baştaş; alt yapıyı güçlendirmek, ligde ilk 5’e oynayacak bir takım yaratmak, tesis anlamında ihtiyaç duyulan noktalara gerekli yatırımları yapmak gibi hedefleri olduğunu da vurguladı. Sinem Baştaş, zaman içerisinde futbol dışındaki farklı branşlarda da Gönyeli olarak mücadele edecek takımlar oluşturmanın da önemli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.Sinem Baştaş yönetiminde şu isimler yer alıyor: Sinem Baştaş, Mehmet Kofalı, İsmail Mıstıkoğlu, Biray Deliceırmak, Erkan Baştaş, Serhan Yorucu, Osman Nazlı, Serdar Akgüç, İrem Dülgeroğlu, Murat Pirgot, Mustafa Akyön, Üney Bensel, Okan Atav, Ali Nihad Güran, İrfan Atik, Özerk Göçmen, Ahmet Kocayiğit, Dağhan Güran.