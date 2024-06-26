Karşıyaka, Mehmet Bolkan’a emanet

Aksa Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Karşıyaka yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörünü belirledi.

Karşıyaka spor Kulübü takımın başına futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Mehmet Bolkan’ı getirdi.

Ahmet Düzdaban başkanlığındaki Karşıyaka yönetiminin teknik direktör ve transfer konusunda yetkilendirdiği Umut Düzdaban, dün Mehmet Bolkan ile el sıkıştı. Umut Düzdaban, Mehmet Bolkan’ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacak.

Kulüp Bolkan ile yapılan anlaşmayı şöyle duyurdu:

“2024-25 sezonu Karşıyaka'da Mehmet Bolkan rüzgarı ile başlamış bulunmaktadır.

Yeni dönem camiamıza hayırlara vesile olsun..”

