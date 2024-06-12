Koopspor hukuk mücadelesini sürdürecek

Koopspor Başkanı Yalkut “Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’na başvurumuz yapıldı. 20 gün içinde çıkacak cevaptan sonra gerekirse Yüksek İdare Mahkemesi’ne gideceğiz. Hukuk yolunda ne gerekiyorsa bu olayın arkasındayız”

Ligden çekilme kararı sonrası Basketbol Federasyonu tarafından liglerden bir yıl ihraç edilen Koopspor, konuyu hukuksal olarak takip ediyor.

Koopbank Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında kulüp başkanı Talat Yalkut, konu ile ilgili olarak Spor Dairesi Ceza Kurulu’na başvuru yaptıklarını, bekledikleri karar çıkmaması durumunda Yüksek İdare Mahkemesi’ne gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Yalkut, “Ligden çekildik, federasyon beklemediğimiz bir ceza verdi, bıraktık diye bir şey yok. Bu tip hukuk dışı yöneticileri ve zihniyetleri değiştirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

YALKUT: TÜZÜKLERE AYKIRI KARARLAR BİZİ LİGDEN ÇEKİLMEYE İTTİ

Kulüp Başkanı Talat Yalkut, daha önce de federasyonla ters düştükleri zamanlar olduğunu ancak hiçbir zaman bu yola gitmediklerini, federasyonun “kural dışı tutumunun” kendilerini ligde çekilme kararı almaya gittiğini belirtti.

Sürecin başladığı Temur Rustamov konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yalkut, oyuncunun sezon başında ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti. 2023 Kasım ayında eski federasyon yönetiminin oyuncunun serbest transferi olmadığı yönünde karar ürettiğini, Ertuğ Nasıroğlu yönetiminin de 2024 yılı şubat ayında aynı kararı ürettiğini aktaran Yalkut, ardından anlam veremedikleri bir durumun yaşandığını ve ters bir karar verildiğini aktardı.

Federasyonun gelişmeler sonrası Ceza Kurulu’nun 10 Mayıs’ta oyuncunun serbest transfer hakkı olduğu yönündeki kararı federasyonun uyguladığını belirten Talat Yalkut, kendilerine 17 Mayıs’ta gönderilen karar yazısı sonrası 18 Mayıs’ta Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile görüştüklerini belirtti. Oyuncunun 2018 yılında Koopspor’a transfer olurken kaydı olmadığı için bu kararın alındığını öğrendiklerini ve ardından oyuncunun kaydı ile ilgili belgesini sunduklarını ifade etti. Bu gelişme sonrasında Nasıroğlu’nun kendilerine haklı olduklarını ve bizzat kendisinin itiraz edeceğini söylediğini aktaran Yalkut, kararı alan avukatlarla da görüştüklerini ve onların da yanlış karar ürettiklerini kabul ettiklerini ifade etti.

“AVUKATLARA UYMAYA MECBUR KALDIK CEVABINI ALDIK, LİGDEN ÇEKİLDİK”

Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’nun yurt dışındayken, avukatların önce 17 Mayıs’ta aldıkları kararı yetkileri yok diyerek geri çektiklerini, sonra bu transfere onay vermek için periyot kelimesini anlamadıklarını söylediklerini belirten Yalkut, anlamadıkları periyot kelimesini ve 2020’den sonra her sezon oyuncunun serbest transfer hakkı olduğunu söylediklerini ifade etti. Avukatların bu kararı federasyona görüş olarak aktardığını, oyuncunun 2020 yılında serbest transfer hakkı kullanmadığı için sonrasında her yıl serbest transfer hakkı olsuğu gibi federasyona görüş belirttiklerini söyleyen Yalkut, yurt dışındayken ulaşamadıkları Ertuğ Nasıroğlu’ndan sonra Asbaşkan Ahmet Karaoğlan ile yaptıkları görüşmede “Bitmiş bir gündem tekrar gündem yapıldı ve mecbur kaldık avukatlara uyalım dedi” cevabını aldıklarını ifade etti. Yalkut, “Bu kararı siz üretmediniz mi diye sorduk, biz üretmedik dedi. Biz bu şekilde, usulsüz bir ligde yer alamayacağız dedik, telefonda ligden çekildiğimizi belirttik” açıklamasını yaptı.

Ertuğ Nasıroğlu ile yurt dışı dönüşü görüşmek için ikinci yarının ilk maçı olan Larnaka Gençler Birliği maçının ertelenmesini talep ettiklerini söyleyen Yalkut, “Bizim yönetim bir karar aldı ama maçı ertelerseniz görüşürüz, belki çözeriz dedik. Tamam, ben görüşüp döneceğim dedi, Biz 12.00’de aldığımız kararımızı 18.00’e kadar beklettik. O vakitten sonra herhangi bir geri dönüş olmadığı için federasyona kararımızı bildirdik” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK, ADALET İSTİYORUZ”

Koopspor’un kaybedilmemesi gerektiği, federasyonun da bundan zarar göreceğini, barış yolu çerçevesinde bir çözüm üretilebileceği görüşü ile Spor Dairesi’nin devreye girdiğini belirten Yalkut, “Geçtiğimiz Çarşamba Ertuğ başkan ile görüştük, görüşme ılımlı geçti. Federasyonun olumlu bir karar alacağını, kararın arkasından Spor Dairesi ile görüşüp liglere devam edeceği görüşü ile oradan çıktık. Akşama alınan kararda bir idam edilmediğimiz kaldı. Hangi tüzüğün hangi maddesi varsa hepsini kullanarak bize en büyük cezayı vermeye çalıştılar. Önceki usulsüz tavırları geçtik, bu artık despotça bir tavırdır. Tamam biz ligden çekildik, tüzükte böyle bir madde de vardır. Az ihtimal olsa da ihtimal verdik ama Ertuğ Nasıroğlu yönetiminin bunu yapacağını beklemezdik. Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’na başvurumuz yapıldı. 20 gün içinde çıkacak cevaptan sonra gerekirse Yüksek İdare Mahkemesi’ne gideceğiz. Hukuk yolunda ne gerekiyorsa bu olayın arkasındayız. Ligden çekildik, federasyon ceza verdi, bıraktık diye bir şey yok. Bizim ülke gençlerine, sporuna katkılarımız devam edecektir. Bu tip hukuk dışı yöneticileri ve zihniyetleri değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz bir dik duruş sergiledik, bu da gençlerimize zarar da görsek bir örnektir. Mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

GÜVEN: HUKUKSUZLUĞUN BOYUTU ÇOK ÜST SEVİYEDE

Basın toplantısında Koopspor Koçu Emrah Güven de söz aldı. İlk gelen kararı anlayabileceklerini, Temur’un hangi ayda kendilerine transfer olduğuna yönelik bilgi olmayabileceğini söyleyen Güven, belgeleri ortaya koyduklarını aktardı. Güven, “2020 öncesi tüzüğe baktığınızda transferin 1-15 Eylül arasında yapıldığı gösteriyor. Biz bunu ispat ettikten sonra, başkan bize tamamdır dedikten iki üç gün sonra çok farklı bir bakış açısıyla aynı avukatlar aynı konuda farklı bir yorum yapabiliyor. Bu konu basit bir şey değil. Hukuksuzluğun boyutu çok üst seviyede. Benim inancım şu şekilde; bir şey bulun, bu çocuğun transferi gerçekleşsin yönünde. Yönetim kurulu toplantısı yapılmadan nasıl karar alındı? Bunlar olunca insanın aklına ne gelir?” dedi. Gençler Birliği baskı yaparak bu kararı mı aldırdı sorusu üzerine Güven, “Kesinlikle. Zaten bunu kapalı kapılar ardında söylüyorlar” cevabını verdi.

“Oyuncularımızı paylaşmak isteyen kulüpler var”

“Biz Büyük Erkekler Ligi’nden çekildik. Bu ülkeye sporu sevdirmek, gençlere sporu sevdirmek için gelen bir federasyon altyapı takımlarını da alelacele kapattı. Bu hırs ne?” diyerek sözlerini sürdüren Güven, “Çünkü bunların da pazarlığı yapıldı. Oyuncularımızı paylaşmak isteyen kulüpler var ki bu süreçte bizi bir defa bile aramadılar. Gelişmeleri sabırla ve hukuksal çerçevede takip edeceğiz".

Koopspor Koçu Emrah Güven de haksızlığa uğradıklarını, 35 yıllık geçmişe sahip kulübe karşı, imza toplayıp federasyonu göreve getirenlerin baskısıyla bu kararın alındığını belirtti.



