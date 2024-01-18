Gençlerbirliği, Kayseri'yi kupanın dışına itti

MondiHomeKayserispor'udeplasmanda 2-1 mağlup eden Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği sevindi.
34 ve 90+4'te AiasAosman'ın golleriyle Kayserispor'u 2-1 mağlup eden başkent ekibi tur biletini kaptı.
Kayserispor'un tek sayısı ise 23'te Talha Sarıaslan'dan geldi
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