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Konyaspor uzatmada tur biletini aldı

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TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi uzatmada 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı

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Konyaspor uzatmada tur biletini aldı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'yi konuk etti.
İlk yarısı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona eren maçı Konyaspor uzatmada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Konyaspor'un galibiyet golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün ve 105. dakikada LoukaPrip kaydetti.
Göztepe'nin tek golü ise 60. dakikada Heliton'dan geldi.
Konyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalırken, Göztepe kupaya veda etti.
TÜMOSAN Konyaspor teknik direktör FahrudinOmerovic ile çıktığı ilk maçı kazanmış oldu.
 
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