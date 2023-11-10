Genç antrenörler, Adana ve Mersin’de gözlem yapıyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD) üyelerinin yurt dışındaki takımların tesislerinde antrenman izleyip, kendilerini geliştirme ve yenileme imkânı sağlama adına bir grup genç antrenörünü Adana’ya gönderdi.

Adana Demir Spor ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan menajer Tekin Birinci’nin katkıları ile Mustafa Piro’nun kafile başkanlığında Doğan Güneş, Tanju Karataş ve Hüseyin Yaralıoğlu Adana’ya gittiler.

Dün öğleden sonra Adana Demirspor’un antrenmanı izleyen heyet, daha sona kamp için Adana’da bulunan ve antrenmanlarını Adana Demir Spor tesislerinde yapan Galatasaray’ın antrenmanını da ziyaret ettiler. Dün akşam TFF 1. Ligde oynanan Adanaspor – Gençler Birliği maçını izleyen teknik adamlar bugün Mersin’e giderek Hatay Spor teknik heyetine bir ziyaret gerçekleştirecekler. Bu akşam ise Mersin’de oynanacak olan Hatay Spor – Galatasaray maçını izleyecekler.

Pazar gün Adana’ya dönerek Adana Demir Spor alt yapı antrenmanlarını takip edecek olan teknik adamlar, Pazar gecesi oynanacak olan Adana Demir Spor – Fenerbahçe maçını da izleyecekler. KKTFAD kafilesi Pazartesi günü adaya dönecek.

