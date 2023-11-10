Miracle Değirmenlik Ata’yı unutmadı

Birinci ligin 8. haftasında 12 Kasım Pazar günü Dem’s Cons. Çanakkale’yi konuk edecek olan Miracle Değirmenlik maçının hazırlıklarını Dikmen sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Miracle Değirmenlik takımı antrenmanın sonunda Atatürk’ün 85. Ölüm yıldönümü nedeniyle tören yaptı.. Sahanın içerisinde toplanan futbol takımı Atatürk’ün resmi ile Atatürk’ü rahmetle anarak idmanı tamamladı.
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