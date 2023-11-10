banner913
banner932
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
13 0
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
 
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
18 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
21 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
32 0
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
20 0
banner964
banner985

Miracle Değirmenlik Ata’yı unutmadı

banner476

banner974
Miracle Değirmenlik Ata’yı unutmadı
banner971
Birinci ligin 8. haftasında 12 Kasım Pazar günü Dem’s Cons. Çanakkale’yi konuk edecek olan Miracle Değirmenlik maçının hazırlıklarını Dikmen sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Miracle Değirmenlik takımı antrenmanın sonunda Atatürk’ün 85. Ölüm yıldönümü nedeniyle tören yaptı.. Sahanın içerisinde toplanan futbol takımı Atatürk’ün resmi ile Atatürk’ü rahmetle anarak idmanı tamamladı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.