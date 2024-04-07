Geçitkale istediğini aldı

Play-out hattındaki Geçitkale konuk ettiği play-off oynama hedefindeki M. Hacıali Yılmazköy’ü 3 – 1 mağlup ederek rakipleriyle puan farkının açılmasına izin vermedi

Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Atlar, Ahmet Genç

Geçitkale: Cengiz, Derviş, Mehmet, Burçin, Andreas(Hüseyin Yeşilbaş), Yekta, Hüseyin Özbilen, Emre(Muhammet), Hicabi(Efecan), Cemil, İrfan.

M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Salih, Diamonke, Mehmet İnce, Menteş, Ayhan (Osman),Tarkan(Suat), Yunus, Süleyman, Barış, Mehmet Dulkadir.

Goller: Dk. 4 Hicabi, Dk. 20 (Pen) ve 86 İrfan (Geçitkale), Dk. 70 Barış(pen) (Yılmazköy)



Aksa 1. Ligin 26. Haftasının zorlu karşılaşmalarından olan Geçitkale ile M. Hacıali Yılmazköy mücadelesinin galibi ev sahibi Geçitkale oldu.

Play-out hattından çıkmak isteyen Geçitkale konuk ettiği play-off oynama hedefindeki M.Hacıali Yılmazköy’ü mağlup ederek play-out hattından çıkmak için umut tazeledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Geçitkale oldu.

Dk. 4 Geçitkale atağında orta alandan Hüseyin’in pasıyla Yılmazköy ceza alanın da topla buluşan Hicabi güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1- 0 yaptı.

Dk.18 Geçitkale defansının uzun gönderdiği topa hareketlenen İrfan defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi . Penaltıyı kullanan İrfan topu ağlarla buluşturdu. 2-0

İlk devre 2- 0 Geçitkale üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye Yılmazköy oyuncu değişikliği ile başlayarak gol için yüklendi.

Dk. 70 Yılmazköy atağında Süleyman Şeb'in ceza alanında düşürülmesi sonucunda hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Barış topu ağlara gönderdi. 2-1

Dk. 87 Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3 – 1

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Geçitkale sahadan 3 – 1 galip ayrıldı ve puanını 28 yaparak üstündeki takımlar ile puan farkının açılmasına izin vermedi.

