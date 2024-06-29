Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de maç günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 1. Grup'ta 11. hafta, 2. Grup, 3. Grup, 4. Grup, 5. Grup, 6. Grup ve 7. Grup'ta ise 8.haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:



1.GRUP (11.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Akçay (Berk Bağrıkara)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Aamara Gaziveren (Burak Yiğit)

18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Yedidalga (Yusufcan Dönder)

2.GRUP (8.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-Tatlısu (Ahmet Genç)

18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-T.E.Tepebaşı (Abdulkadir Karadağ)

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.S.Kayalar-Akdeniz (Fatih Bardakçıoğlu)

3.GRUP (8.Hafta)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Dağyolu (Arif Malek)

18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Yenikent Perçinci-Bahçeli (Baran Marangoz)

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Taşkent (Şakir Azizoğlu)

4.GRUP (8.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Doğukent (Mert Aksu)

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Akıncılar (Yusufcan Dönder)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Gaziköy (Tufan Çerçioğlu)

5.GRUP (8.Hafta)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Korkuteli (Buse Bağrıkara)

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Mutluyaka (Mehmetcan Erli)

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Akdoğan (Cenk Aras Özfuttu)

6.GRUP (8.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-1461 İskele Trabzon (Şahin Coşkun)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Ötüken (Burak Mandıralı)

7.GRUP (8.Hafta)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Ç.G.Yedikonuk (Serdar Gürpınar)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-H.F.Kumyalı (İbrahim Katmer)

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Büyükkonuk (Yalçın Kabacıklı)

