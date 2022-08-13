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Galatasaray evinde 'Buruk' başladı

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Galatasaray evinde 'Buruk' başladı

NEF Stadı'nda oynanan mücadelede Bitexen Giresunspor tek golle güldü.

Galatasaray maça; Muslera, van Aanholt, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Kerem, Yunus, Seferovic ilk 11'iyle başladı.

Bitexen Giresunspor ise sahaya; Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, 61. dakikada Sergio Oliviera'nın yerine oyuna dahil oldu. Uruguaylı futbolcu Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. 

77. dakikada Galatasaray savunmasında Abdülkerim Bardakcı'nın geri pası kısa düştü. Muslera'dan önce araya giren Giresunsporlu Borja Sainz topu boş kaleye gönderdi ve yeşil-beyazlılar İstanbul'da 1-0 öne geçti.

Golün hemen ardından sarı-kırmızılıların Napoli'den transferi Dries Mertens, Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitexen Giresunspor, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi ligde 3 puanla tanışırken, Galatasaray da iki hafta sonunda 3 puanda kaldı.

Karşılaşmayı 45.484 biletli seyirci takip etti.

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