Manchester United'a tarihi hezimet

Premier Lig'in devlerinden Manchester United için yeni sezon adeta kabus gibi başladı. Brentford karşısında 4-0'lık bir hezimet yaşayan ManU, 1993'ten beri ilk kez Premier Lig'in ilk 2 haftasını puansız kapattı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Brentford, Community Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldı. Brentford'a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Josh Dasilva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikada Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

Sezona sahasında aldığı 2-1'lik Brighton & Hove Albion mağlubiyetiyle başlayan "Kırmız Şeytanlar", Brenford karşısında aldığı yenilgiyle 1993'ten bu yana Premier Lig'de ilk kez ilk 2 haftayı puansız kapattı. Erik ten Hag ise çıktığı ilk 2 maçı kaybeden ilk Manchester United'lı teknik direktör oldu. Tarihi bir galibiyet alan Brentford ise puanını 4'e yükseltti.

Brentford'dan dikkat çeken başarı

Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.

Ronaldo 90 dakika forma giydi

Manchester United'a takımdan ayrılması gündemde olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı.