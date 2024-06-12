Futbolda yılın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

2023 - 2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere “Gala Gecesi” düzenleyerek ödüllerini verdi



Hüseyin Kıral’ın sunumu ile 2023-2024 futbol sezonunda yılın başarılı antrenörleri “Gala Gecesinde” ödüllerini aldı.

Katılımcılar

Antrenörler Dernek lokali bahçesinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu,

Konuşmacılar

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yılın başarılı antrenörler “Gala Gecesi” açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu yaparken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül gecesinde kısa konuşma yaptı.

Özel Ödüller

Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından özel ödüllerinde verildiği gecede Barış Kupası Özel Ödül Genç Mili Takımlar Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu,

Yardımcı Antrenör Hasan Özkan, Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol ve göreve gelindiği günden beri derneğin tüm faaliyetlerine katılan ve takip ederek spor basına yansıtan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi Abdullah Zaifoğlu özel ödülle ödüllendirildi.



Ödüller

Konuşmaların ardından yılın başarılı antrenörlerine ödülleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Aslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Mehmet Kemancıoğlu, Ahmet Ogan, Hasan Kargılı, Derviş Dağman, Ahmet Dedekorkut, Eray Yavuk, Umut Güden, Kemal Yürekli, Ercan Atasay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Servisi Amiri İltaç Aslım, Hocaların hocası teknik direktör Nurettin Tüzel tarafından verildi.

2023-2024 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.

BRT 60. YIL SÜPER KUPA

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay



BRT 60. YIL SÜPER KUPA FİNALİST

Türk Ocağı

Teknik Direktör Hasan Burgaç

Yardımcı Antrenör Ertaç Taşkıran

Kaleci Antrenör Ahmet Çeliker



AKSA SÜPER LİG

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay



2. Cihangir

Teknik Direktör Toygar Davulcu

Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel

Yardımcı Antrenör Ümit Bomboz

Kaleci Antrenörü Özalp Sarıcaoğlu



3. Tremeşeli H. Dumlupınar

Teknik Direktör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Adem Ertem

Yardımcı Antrenör Mete Ünlücan

Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol

Maç ve Performans Analisti Sabri Deniz



NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI

Şampiyon Göçmenköy

Teknik Direktör Nazım Aktunç

Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil

Yardımcı Antrenör Ahmet Ercen

Yardımcı Antrenör Kadir Şener

Yardımcı Antrenör Ali Yurdal

Kaleci Antrenör Hüseyin Şerifali



NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI FİNALİST

Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Memiş Nay



AKSA 1. LİG

Şampiyon Miracle Değirmenlik

Teknik Direktör Özgü Bayraktar

Yardımcı Teknik Direktör Hakan Altın

Kaleci Antrenörü Ali Duvarcı



2. Esentepe

Teknik Direktör Davut Kansu

Yardımcı Antrenör Aras Övgün

Yardımcı Antrenör Emek Kırılmaz

Kaleci Antrenörü Mehmet Ünalmış



PLAY-OFF’TAN GELEN

Gönyeli

Teknik Direktör Mustafa Piro

Yardımcı Teknik Direktör Mehmet Piro

Yardımcı Antrenör Hüseyin Yavuz

Kaleci Antrenör Erdinç Arabacıoğlu



AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Talat Şentürk

Antrenör Ali Samancıoğlu



2. Küçük Kaymaklı

Antrenör Hüseyin Adal



3. Doğan Türk Birliği

Antrenör Sezer Yücel



AKSA A2 1.LİG GENÇLER

Şampiyon Miracle Değirmenlik

Antrenör Aziz Mahsucu



2. Gönyeli

Teknik Direktör Mehmet Piro



3. Ünimar Maraş

Antrenör Hüseyin Özkuyucu



AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Talat Şentürk

Antrenör Ali Samancıoğlu



AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST

Miracle Değirmenlik

Antrenör Aziz Mahsucu



ASBUZU U16 LİGİ

Şampiyon Tremeşeli H. Dumlupınar

Teknik Direktör Mehmet Emin Zaim

Antrenör Murat Çoban

Kaleci Antrenörü İsmail Durak



ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST

Küçük Kaymaklı

Teknik Direktör Salih Sakallı

Antrenör Kadri Alagöz



DİGİTÜRK KIBRIS BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1. LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Northernland Dipkarpaz

Teknik Direktör Cenk Şeren





BEYAZ GRUP

Şampiyon Kozanköy

Antrenör Halil Arıkhan



PLAY-OFF ŞAMPİYONU

Vadili

Antrenör Hasan Sineli



KADINLAR SÜPER KUPA

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı



KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı



KIBRIS KUPASI

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı



KIBRIS KUPASI FİNALİST

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı



PUMA KADINLAR LİGİ

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı



PUMA KADINLAR LİGİ FİNALİST

Doğan Türk Birliği

Antrenör Gökhan Güvensoy



Barış Kupası Özel Ödül

Genç Mili Takımlar

Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu

Yardımcı Antrenör Hasan Özkan

Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol



Özel Ödül

Abdullah Zaifoğlu (KTSYD Üyesi)



Teknik Direktörler 14, A Lisans Antrenörler 9, B Lisans Antrenörler 11, C Lisans Antrenörler 6, Kaleci Antrenörler 9 Toplam 49 Teknik Adam Ödül Aldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendirdi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere “Gala Gecesi” düzenleyerek ödüllerini verdi.Hüseyin Kıral’ın sunumu ile 2023-2024 futbol sezonunda yılın başarılı antrenörleri “Gala Gecesinde” ödüllerini aldı.Antrenörler Dernek lokali bahçesinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Aslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Gönyeli-Alayköy Belediye Amiri Savaş Tilki, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan yetkililer, spor şefleri katıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yılın başarılı antrenörler “Gala Gecesi” açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu yaparken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül gecesinde kısa konuşma yaptı.Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından özel ödüllerinde verildiği gecede Barış Kupası Özel Ödül Genç Mili Takımlar Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu,Yardımcı Antrenör Hasan Özkan, Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol ve göreve gelindiği günden beri derneğin tüm faaliyetlerine katılan ve takip ederek spor basına yansıtan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi Abdullah Zaifoğlu özel ödülle ödüllendirildi.Konuşmaların ardından yılın başarılı antrenörlerine ödülleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Aslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Mehmet Kemancıoğlu, Ahmet Ogan, Hasan Kargılı, Derviş Dağman, Ahmet Dedekorkut, Eray Yavuk, Umut Güden, Kemal Yürekli, Ercan Atasay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Servisi Amiri İltaç Aslım, Hocaların hocası teknik direktör Nurettin Tüzel tarafından verildi.Teknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü Memiş NayTeknik Direktör Hasan BurgaçYardımcı Antrenör Ertaç TaşkıranKaleci Antrenör Ahmet ÇelikerTeknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü Memiş NayTeknik Direktör Toygar DavulcuYardımcı Antrenör Oğuz KarayelYardımcı Antrenör Ümit BombozKaleci Antrenörü Özalp SarıcaoğluTeknik Direktör Evren BahtıkaraYardımcı Antrenör Adem ErtemYardımcı Antrenör Mete ÜnlücanKaleci Antrenörü Hüseyin MertolMaç ve Performans Analisti Sabri DenizTeknik Direktör Nazım AktunçYardımcı Antrenör Mehmet KaragilYardımcı Antrenör Ahmet ErcenYardımcı Antrenör Kadir ŞenerYardımcı Antrenör Ali YurdalKaleci Antrenör Hüseyin ŞerifaliTeknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü Memiş NayTeknik Direktör Özgü BayraktarYardımcı Teknik Direktör Hakan AltınKaleci Antrenörü Ali DuvarcıTeknik Direktör Davut KansuYardımcı Antrenör Aras ÖvgünYardımcı Antrenör Emek KırılmazKaleci Antrenörü Mehmet ÜnalmışTeknik Direktör Mustafa PiroYardımcı Teknik Direktör Mehmet PiroYardımcı Antrenör Hüseyin YavuzKaleci Antrenör Erdinç ArabacıoğluTeknik Direktör Talat ŞentürkAntrenör Ali SamancıoğluAntrenör Hüseyin AdalAntrenör Sezer YücelAntrenör Aziz MahsucuTeknik Direktör Mehmet PiroAntrenör Hüseyin ÖzkuyucuTeknik Direktör Talat ŞentürkAntrenör Ali SamancıoğluAntrenör Aziz MahsucuTeknik Direktör Mehmet Emin ZaimAntrenör Murat ÇobanKaleci Antrenörü İsmail DurakTeknik Direktör Salih SakallıAntrenör Kadri AlagözTeknik Direktör Cenk ŞerenAntrenör Halil ArıkhanAntrenör Hasan SineliAntrenör Mine DayıAntrenör Şerif Ogan KarabıyıklıAntrenör Mine DayıAntrenör Şerif Ogan KarabıyıklıAntrenör Mine DayıAntrenör Gökhan GüvensoyAntrenör Hüseyin KızmazoğluYardımcı Antrenör Hasan ÖzkanKaleci Antrenör Hüseyin MertolAbdullah Zaifoğlu (KTSYD Üyesi)Teknik Direktörler 14, A Lisans Antrenörler 9, B Lisans Antrenörler 11, C Lisans Antrenörler 6, Kaleci Antrenörler 9 Toplam 49 Teknik Adam Ödül Aldı.