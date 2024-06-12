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Futbolda yılın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

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2023 - 2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere “Gala Gecesi” düzenleyerek ödüllerini verdi

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Futbolda yılın başarılı antrenörleri ödüllendirildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendirdi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere “Gala Gecesi” düzenleyerek ödüllerini verdi.
Hüseyin Kıral’ın sunumu ile 2023-2024 futbol sezonunda yılın başarılı antrenörleri “Gala Gecesinde” ödüllerini aldı.
Katılımcılar
Antrenörler Dernek lokali bahçesinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Aslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Gönyeli-Alayköy Belediye Amiri Savaş Tilki, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan yetkililer, spor şefleri katıldı.
Konuşmacılar
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yılın başarılı antrenörler “Gala Gecesi” açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu yaparken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül gecesinde kısa konuşma yaptı.
Özel Ödüller
Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından özel ödüllerinde verildiği gecede Barış Kupası Özel Ödül Genç Mili Takımlar Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu,
Yardımcı Antrenör Hasan Özkan, Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol ve göreve gelindiği günden beri derneğin tüm faaliyetlerine katılan ve takip ederek spor basına yansıtan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi Abdullah Zaifoğlu özel ödülle ödüllendirildi.

Ödüller
Konuşmaların ardından yılın başarılı antrenörlerine ödülleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği eski başkanı Aslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Mehmet Kemancıoğlu, Ahmet Ogan, Hasan Kargılı, Derviş Dağman, Ahmet Dedekorkut, Eray Yavuk, Umut Güden, Kemal Yürekli, Ercan Atasay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Servisi Amiri İltaç Aslım, Hocaların hocası teknik direktör Nurettin Tüzel tarafından verildi.
2023-2024 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.
BRT 60. YIL SÜPER KUPA
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu 
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici 
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
 
BRT 60. YIL SÜPER KUPA FİNALİST
Türk Ocağı    
Teknik Direktör Hasan Burgaç 
Yardımcı Antrenör Ertaç Taşkıran     
Kaleci Antrenör Ahmet Çeliker     
 
AKSA SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü 
Teknik Direktör Ali Oraloğlu 
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
 
2. Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu 
Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel
Yardımcı Antrenör Ümit Bomboz    
Kaleci Antrenörü Özalp Sarıcaoğlu
 
3. Tremeşeli H. Dumlupınar 
Teknik Direktör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Adem Ertem
Yardımcı Antrenör Mete Ünlücan
Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol
Maç ve Performans Analisti Sabri Deniz
 
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI  
Şampiyon Göçmenköy  
Teknik Direktör Nazım Aktunç 
Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil 
Yardımcı Antrenör Ahmet Ercen
Yardımcı Antrenör Kadir Şener  
Yardımcı Antrenör Ali Yurdal
Kaleci Antrenör Hüseyin Şerifali     
 
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI FİNALİST
Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu 
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
 
AKSA 1. LİG  
Şampiyon Miracle Değirmenlik
Teknik Direktör Özgü Bayraktar     
Yardımcı Teknik Direktör Hakan Altın
Kaleci Antrenörü Ali Duvarcı
 
2. Esentepe
Teknik Direktör Davut Kansu
Yardımcı Antrenör Aras Övgün
Yardımcı Antrenör Emek Kırılmaz    
Kaleci Antrenörü Mehmet Ünalmış  
 
PLAY-OFF’TAN GELEN
Gönyeli
Teknik Direktör Mustafa Piro  
Yardımcı Teknik Direktör Mehmet Piro         
Yardımcı Antrenör Hüseyin Yavuz
Kaleci Antrenör Erdinç Arabacıoğlu  
 
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER 
Şampiyon Mağusa Türk Gücü   
Teknik Direktör Talat Şentürk
Antrenör Ali Samancıoğlu
 
2. Küçük Kaymaklı
Antrenör Hüseyin Adal
 
3. Doğan Türk Birliği
Antrenör Sezer Yücel
 
AKSA A2 1.LİG GENÇLER
Şampiyon Miracle Değirmenlik
Antrenör Aziz Mahsucu
 
2. Gönyeli
Teknik Direktör Mehmet Piro
 
3. Ünimar Maraş     
Antrenör Hüseyin Özkuyucu
 
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Talat Şentürk
Antrenör Ali Samancıoğlu
 
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST
Miracle Değirmenlik  
Antrenör Aziz Mahsucu
  
ASBUZU U16 LİGİ
Şampiyon Tremeşeli H. Dumlupınar
Teknik Direktör Mehmet Emin Zaim 
Antrenör Murat Çoban     
Kaleci Antrenörü İsmail Durak
 
ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST
Küçük Kaymaklı   
Teknik Direktör Salih Sakallı
Antrenör Kadri Alagöz  
 
DİGİTÜRK KIBRIS BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1. LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Northernland Dipkarpaz  
Teknik Direktör Cenk Şeren   
 
 
BEYAZ GRUP
Şampiyon Kozanköy  
Antrenör Halil Arıkhan
 
PLAY-OFF ŞAMPİYONU
Vadili
Antrenör Hasan Sineli
 
KADINLAR SÜPER KUPA
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
 
KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı
 
KIBRIS KUPASI
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
 
KIBRIS KUPASI FİNALİST
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı
 
PUMA KADINLAR LİGİ
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
 
PUMA KADINLAR LİGİ FİNALİST
Doğan Türk Birliği
Antrenör Gökhan Güvensoy
 
Barış Kupası Özel Ödül
Genç Mili Takımlar
Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
Yardımcı Antrenör Hasan Özkan
Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol
 
Özel Ödül
Abdullah Zaifoğlu (KTSYD Üyesi)
 
Teknik Direktörler 14, A Lisans Antrenörler 9, B Lisans Antrenörler 11, C Lisans Antrenörler 6, Kaleci Antrenörler 9 Toplam 49 Teknik Adam Ödül Aldı.
 
 
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