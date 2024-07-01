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Dikkatsiz kamyon sürücüsü kazaya neden oldu

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Dikkatsiz kamyon sürücüsü kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da bugün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 10.50 sıralarında Babajan Atajanov (E-30), yönetimindeki PY 693 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Fuar Kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Ahmet Bardak (E-70) yönetimindeki PG 860 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan PG 860 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburga kemiği kırığı teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
PY 693 plakalı kamyon araç sürücüsü Babajan Atajanov tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
 
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