Futbolcular Derneği yönetimi görev dağılımı yaptı

Futbolcular Derneğinde BerkemKorbay başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan futbolcular ilk toplantılarını gerçekleştirirken, görev dağılımı yapıldı

Futbolcular Derneğinde BerkemKorbay başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan futbolcular ilk toplantılarını gerçekleştirirken, yönetim kurulunda yer alan isimler belirlenip görev dağılımı yapıldı.

Futbolcular Derneğigörev dağılımı şöyle:

Başkan : BerkemKorbay, Asbaşkan: Ahmet Coşkun, Genel Sekreter : Erdinç Börekçi, Mali Tahsildar: Talat Dağer, Federasyon Sorumlusu: Aydın Aygın, Basın ve Yayın Sorumlusu : Esin Sonay, Futbolcu Sorumlusu : İrfan Özbay, Futbolcu Sorumlusu : Salih Güvensoy, Yurt İçi Organizasyon Sorumlusu: Bilal Ceylan, Yurt İçi Organizasyon Sorumlusu: Ünal Kaya

Yurt Dışı Organizasyon Sorumlusu: Tansel Ekingen, Lokal Sorumlusu: Sertan Kurukafa, Lokal Sorumlusu: Bayram Dağğül, Sayman: Çağan Ayatay, Sayman: Ali Özbahar, Yazman: Rıfat Hacıarifoğlu, Yazman: Tahsin Denizsever, Yazman: Ahmet Arıtaş, Üye Sorumlusu: Yılmaz Şipal, Üye Sorumlusu: Yusuf Özbahar, Üye Sorumlusu: Türkkan Delideniz, Sağlık Sorumlusu: Mehmet Göktaş, Yönetim Kurulu Üyesi: MehmetaliÖztemiz, Yönetim Kurulu Üyesi: Emek Kırılmaz , Yönetim Kurulu Üyesi: Aşkın KavaklıYönetim Kurulu Üyesi: Kasım Tağman

DENETLEME KURULU:

Başkan: Hüseyin Amcaoğlu, üyeler Çağdaş Uçanerve Devrim izge

DİSİPLİN KURULU:

Başkan: Kaan Güder, üyeler Salih Işık ve Emrah Güler



