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Futbolcular Derneğinde hedefler belirlendi

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Futbolcular Derneğinde hedefler belirlendi
Futbolcular Derneğinde BerkemKorbay başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan futbolcular ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Futbolcular Derneğinin ilk toplantısında derneğin hedefleri belirlendi. Belirlenen hedefler şöyle:
1-Yönetim Kurulu oluşturulma
2-Üyelik Konusu
3-Dernek lokali konusu
1) Yönetim kurulumuz onay aldığımız-alacağımız kişiler tarafından oluşturulmuş ve en geç Cuma gününe kadar görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyip kamuoyuna sunacağız. ( Tüm ilçelerden de bölge sorumluluğu konusunda temaslar kuruldu.)
2) Üyelik konusunda, 2021 Aralık ayına kadar üyelik aidatını YILLIK 50 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Halihazırda üye olan 72 kişinin üyelikleri bir yıl uzatılmıştır.
3) Dernek lokali konusunda, spor dairesi ekibinin kurulmasını bekleyip, konu ile alakalı ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.
 
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