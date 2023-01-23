Futbolcular Derneği Çil’in başkanlığını onaylamak için toplanacak

Futbolcular Derneği’nde başkanlığa aday olan Mehmet Çil’in başkanlığının onaylanması adına Çarşamba günü genel kurul gerçekleştirilecek

Futbolcular Derneği’nde başkan Berkem Korbay’ın görevden ayrılma kararı alması sonrasında uzun bir bekleyişin ardından dernek başkanlığına aday olan Mehmet Çil’in başkanlığının onaylanması adına Çarşamba günü genel kurul yapılıyor.

Genel Kurul ile ilgili Futbolcular Derneği sosyal medya hesabından şu duyuru yapıldı:

Futbolcular Derneğine tek aday olarak giren Mehmet Çil'in üyeler tarafından başkanlığının onaylanması, önceki yönetimin mali ve faaliyet raporlarını sunup yeni yönetime devretmesi için bütün üye arkadaşlara genel kurulun, 25 Ocak Çarşamba KTFF toplantı salonunda olacağını duyururuz.

1- Açılış

2- Divan başkanlığının oluşumu

3- Mali raporların sunumu ve aklanması

4- Başkan adayının genel görüş, dilek ve temennileri

5- Genel başkanlık seçimi

6- Kapanış

Katılımınız beklenir.



