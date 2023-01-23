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Yeniboğaziçi’nin TC’lisi göz doldurdu

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Sezonun ilk devresinde yabancı hakkını kullanmayan Yeniboğaziçi takımı TC’li kontenjanını Burak Kantar ile doldururken, Kantar hafta sonu Yenicami ile oynanan kupa maçında son 30 dakikada görev yaparak göz doldurdu

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Yeniboğaziçi’nin TC’lisi göz doldurdu
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1.Ligin Doğu temsilcisi Yeniboğaziçi ligin ilk devresinde kullanmadığı TC’li kontenjanını devre arasında yaptığı transferle kullandı.
Kılıçali Kahraman yönetimindeki Yeniboğaziçi takımı TC’li kontenjanını Burak Kantar ile doldurdu.
Stoper mevkiinde görev yapan Burak Türkiye 3. Liginde Forma giymiş ve Bal Liginde Şampiyonluk yaşamıştı.
Geçtiğimiz gün oynanan Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Yenicami’ye karşı son 30 dakikada görev yapan Burak Kantar’ın defansta güven veren hamleleri gerek teknik yönetimden gerekse camiadan takdir aldı.
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