Yeniboğaziçi’nin TC’lisi göz doldurdu

Sezonun ilk devresinde yabancı hakkını kullanmayan Yeniboğaziçi takımı TC’li kontenjanını Burak Kantar ile doldururken, Kantar hafta sonu Yenicami ile oynanan kupa maçında son 30 dakikada görev yaparak göz doldurdu

Aksa 1.Ligin Doğu temsilcisi Yeniboğaziçi ligin ilk devresinde kullanmadığı TC’li kontenjanını devre arasında yaptığı transferle kullandı.Kılıçali Kahraman yönetimindeki Yeniboğaziçi takımı TC’li kontenjanını Burak Kantar ile doldurdu.Stoper mevkiinde görev yapan Burak Türkiye 3. Liginde Forma giymiş ve Bal Liginde Şampiyonluk yaşamıştı.Geçtiğimiz gün oynanan Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Yenicami’ye karşı son 30 dakikada görev yapan Burak Kantar’ın defansta güven veren hamleleri gerek teknik yönetimden gerekse camiadan takdir aldı.