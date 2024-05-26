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Fenerbahçe'ye 6-0'lık galibiyet yetmedi

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasına şampiyonluk umutlarıyla giren Fenerbahçe, ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray'ın Konya'yı yenmesiyle ligi 2. sırada bitirdi

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Fenerbahçe'ye 6-0'lık galibiyet yetmedi
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi Fenerbahçe, 8. dakikada Edin Dzekon'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 15. dakikada Sebastian Szymanski ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0
36. dakikada Dusan Tadic ile bir kez daha fileleri havalandıran Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
Sarı-lacivertliler, gol yağmurunu ikinci yarıda da sürdürdü. 66. dakikada Osayi-Samuel ile skoru 4-0 yapan Fenerbahçe, 76'da Serdar Dursun'la farkı 5'e çıkardı: 5-0
78. dakikada sahneye çıkan Joshua King, skoru 6-0'a getirdi.
Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.
Galatasaray, 102 gibi rekor puanla 24. şampiyonluğunu ilan ederken ezeli rakibine yakın bir performans sergileyen Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler de sarı-kırmızılılar gibi Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar liginde temsil edecek.
 
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