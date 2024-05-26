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Gol kralı Icardi

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Gol kralı Icardi
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Süper Lig’de 2023-2024 sezonu bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Süper Lig’de Galatasaray’ın yıldız golcüsü İcardi ve Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Dzeko arasında geçen gol krallığı yarışı noktalandı.
Sivasspor’da Rey Manaj takımına 18 gollük katkı verirken Pendikspor’da Mame Thiam 17 gol atma başarısı gösterdi. Adam Buksa, Piatek, Onuachu gibi isimler listede yer aldı.
Mauro Icardi 25 gol
Edin Dzeko 21 gol
Rey Manaj 18 gol
Piatek 16 gol
Mame Thiam 17 gol
 
 
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