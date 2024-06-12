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Galatasaray'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar Avusturya'da iki kamp çalışması yapacak

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Galatasaray'ın yeni sezon kamp programı belli oldu
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Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun hazırlık ve kamp programı belli oldu.
Sarı-kırmızılılar sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
 
 
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