Galatasaray'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun hazırlık ve kamp programı belli oldu.
Sarı-kırmızılılar sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
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