Galatasaray'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar Avusturya'da iki kamp çalışması yapacak

Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun hazırlık ve kamp programı belli oldu.

Sarı-kırmızılılar sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.



