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Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı

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Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Sarı lacivertliler, 48. (Penaltı) ve 58. dakikalarda Dusan Tadic'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 34'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü. Ligde 4 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.
 
 
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