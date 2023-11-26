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Kartal, Samsun'da iki golle kanatlandı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı

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Kartal, Samsun'da iki golle kanatlandı
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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
Beşiktaş, Cenk Tosun ve Omar Colley'in golleriyle Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, böylelikle yeni hocası Rıza Çalımbay ile çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 25'e yükseltirken; Samsunspor ise 8 puanda kaldı.
Beşiktaş, 17. dakikada Cenk Tosun ile penaltı atışından yararlanamadı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Cenk, siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Samsunspor, 25'te Marius Mouandilmadji'nin şık golüyle skora denge getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş, 84. dakikada Omar Colley'in golüyle Samsun deplasmanında yeniden öne geçti.
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, Samsunspor'u 2-1 yendi.
 
 
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