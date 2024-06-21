Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu

Çetinkaya’da geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyerek 29 gol atan Emmanuel Ernest, yeni sezonda İsviçre Challenge Ligi takımlarından FC Aarau takımıyla anlaştı

Süper Lig ekibi Çetinkaya’nın geçtiğimiz sezon en önemli gol ayağı Emmanuel Ernest, İsviçre Challenge Ligi takımlarından FC Aarau takımına transfer oldu. 1902 yılında kurulan ve İsviçre’nin köklü kulüplerinden biri olan FC Aarau 1911-12, 1913-14 ve 1992-93 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğunun yanında 1982’de İsviçre Lig Kupası ve 1985’te de Schweizer Kupası’nı elde etti.

Çetinkaya’da 29 maçta forma giyen Emmanuel Ernest gol krallığında ligi 34 golle kral tamamlayan Muhittin Tümbül’ün ardından 29 gol kaydederek ikinci sırada tamamlamıştı.

