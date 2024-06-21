banner913
banner932
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
18 0
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
29 0
 
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
36 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
488 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
40 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
25 0
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
24 0
banner1032

MTG’de Mehmet Akkent dönemi

banner1020

Süper Ligde son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt'un başkanlıktan ayrılmasının ardından iki kez ertelenen genel kurul süreci sonucunda başkanlığa tek aday olan Mehmet Akkent üyelerin tam desteğiyle başkan seçildi

banner974
MTG’de Mehmet Akkent dönemi
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligde son 5 sezona damgasını vuran Mağusa Türk Gücü’nün yeni başkanı belirlendi. Koral Bozkurt’un başkanlığı bırakma kararından sonra tek başkan adayı olarak olağan üstü genel kurula giden Mehmet Akkent, üyelerin onayıyla sarı yeşilli kulübün yeni başkanı oldu. Mehmet Akkent alkışlar arasında başkanlığa seçildi.
Mehmet Akkent, başkanlık görevine seçilmesi sonrasında yaptığı kısa konuşmada, Mağusa Türk Gücü’nün her zaman hedefinin zirveye oynama ve şampiyonluk olduğunu vurgulayarak bu doğrultuda yönetim kuruluyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.
MTG eski Başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı konuşmada Mehmet Akkent’i gösterdiği cesaretten dolayı kutlayarak, zor bir görevi devraldığını ancak gerek kendisinin gerekse eski yönetim kurulunun her zaman ellerinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Mehmet Akkent başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu şöyle:
Cemal Oğur, Tolga Özçelik, Mesut Akkent, Mert Akkent, Derviş Bayraktar, Barış Yuca, Hasan Yiğittürk, Kaan Devran, Mehmet Mataşu, Soner Uluca, Mehmet Özder Durdu, Mustafa Kocatürk, Mehmet Öncün, Özder Fidaner, Mehmet Oytunç.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.