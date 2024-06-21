MTG’de Mehmet Akkent dönemi

Süper Ligde son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt'un başkanlıktan ayrılmasının ardından iki kez ertelenen genel kurul süreci sonucunda başkanlığa tek aday olan Mehmet Akkent üyelerin tam desteğiyle başkan seçildi

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligde son 5 sezona damgasını vuran Mağusa Türk Gücü’nün yeni başkanı belirlendi. Koral Bozkurt’un başkanlığı bırakma kararından sonra tek başkan adayı olarak olağan üstü genel kurula giden Mehmet Akkent, üyelerin onayıyla sarı yeşilli kulübün yeni başkanı oldu. Mehmet Akkent alkışlar arasında başkanlığa seçildi.Mehmet Akkent, başkanlık görevine seçilmesi sonrasında yaptığı kısa konuşmada, Mağusa Türk Gücü’nün her zaman hedefinin zirveye oynama ve şampiyonluk olduğunu vurgulayarak bu doğrultuda yönetim kuruluyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.MTG eski Başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı konuşmada Mehmet Akkent’i gösterdiği cesaretten dolayı kutlayarak, zor bir görevi devraldığını ancak gerek kendisinin gerekse eski yönetim kurulunun her zaman ellerinden gelen desteği vereceğini söyledi.Mehmet Akkent başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu şöyle:Cemal Oğur, Tolga Özçelik, Mesut Akkent, Mert Akkent, Derviş Bayraktar, Barış Yuca, Hasan Yiğittürk, Kaan Devran, Mehmet Mataşu, Soner Uluca, Mehmet Özder Durdu, Mustafa Kocatürk, Mehmet Öncün, Özder Fidaner, Mehmet Oytunç.