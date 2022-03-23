Dumlupınar, Zaim’le yeniden anlaştı

Yonpaş Dumlupınar, Mehmet Emin Zaim ile yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatör olarak görev alması için anlaşma sağladı

Süper Lig’in Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kulüpte geçmiş yıllarda antrenör olarak hizmet veren Mehmet Emin Zaim ile yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatör olarak anlaştı

Kulüp başkanı Mehmet Evram ile Mehmet Emin Zaim bir araya gelerek anlaşmaya resmiyet kazandırdı. Böylelikle son olarak Tolga Güçsoy’un üstlendiği ve bir süre önce yol ayrımı nedeniyle boşalan pozisyona Zaim getirilmiş oldu. Zaim, uzun yıllar Dumlupınar’a hizmet ederken, son olarak 2018-19 sezonunda A takımda antrenör olarak görev yapmaktaydı.

