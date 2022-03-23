banner762
Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
5 0
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
45 0
 
Yine akaryakıt krizi
Yine akaryakıt krizi
19 0
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
9 0
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
16 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
23 0
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
11 0
banner797
banner794

Dumlupınar, Zaim’le yeniden anlaştı

banner476

Yonpaş Dumlupınar, Mehmet Emin Zaim ile yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatör olarak görev alması için anlaşma sağladı

banner714
Dumlupınar, Zaim’le yeniden anlaştı
Süper Lig’in Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kulüpte geçmiş yıllarda antrenör olarak hizmet veren Mehmet Emin Zaim ile yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatör olarak anlaştı
Kulüp başkanı Mehmet Evram ile Mehmet Emin Zaim bir araya gelerek anlaşmaya resmiyet kazandırdı. Böylelikle son olarak Tolga Güçsoy’un üstlendiği ve bir süre önce yol ayrımı nedeniyle boşalan pozisyona Zaim getirilmiş oldu. Zaim, uzun yıllar Dumlupınar’a hizmet ederken, son olarak 2018-19 sezonunda A takımda antrenör olarak görev yapmaktaydı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.