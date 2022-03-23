banner762
Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
5 0
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
45 0
 
Yine akaryakıt krizi
Yine akaryakıt krizi
19 0
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
9 0
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
16 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
23 0
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
11 0
banner797
banner794

KTFF ile Puma arasında sponsorluk anlaşması imzalanıyor

banner476

banner714
KTFF ile Puma arasında sponsorluk anlaşması imzalanıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Resmi Maç Topu ve Malzeme Sponsorluğu kapsamında Puma ile anlaşmaya vardı. Puma ile KTFF arasında yarın (24.03.2022) saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda imza töreni düzenlenecek. Gerçekleşecek imza töreni kapsamında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Puma liglerin resmi maç topu sponsoru ve KTFF malzeme sponsorluğunu üstlenecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.