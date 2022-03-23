KTFF ile Puma arasında sponsorluk anlaşması imzalanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Resmi Maç Topu ve Malzeme Sponsorluğu kapsamında Puma ile anlaşmaya vardı. Puma ile KTFF arasında yarın (24.03.2022) saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda imza töreni düzenlenecek. Gerçekleşecek imza töreni kapsamında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Puma liglerin resmi maç topu sponsoru ve KTFF malzeme sponsorluğunu üstlenecek.

