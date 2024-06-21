İspanya, son 16’yı garantiledi

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Avrupa'nın iki devi İspanya ve İtalya Arena AufSchalke'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi İspanya 55. dakikada Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten İspanya, gruptan çıkmayı garantilerken 3 puanı bulunan İtalya ikinci sırada kaldı.



