Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın programı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligde grup maçları devam ediyor. 1. Grupta 11. Hafta diğer gruplarda ise 8. Haftanın oynanacağı maçların programları açıklandı.

Haftanın programı şöyle:



1.GRUP (11.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Akçay

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Yedidalga

18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Aamara Gaziveren

2.GRUP (8.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-Tatlısu

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.S.Kayalar-Akdeniz

18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-T.E.Tepebaşı

3.GRUP (8.Hafta)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Taşkent

18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Dağyolu

18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Yenikent Perçinci-Bahçeli

4.GRUP (8.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Doğukent

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Akıncılar

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Gaziköy

5.GRUP (8.Hafta)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Korkuteli

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Mutluyaka

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Akdoğan

6.GRUP (8.Hafta)

29 Haziran 2024, Cumartesi

18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-1461 İskele Trabzon

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Ötüken

7.GRUP (8.Hafta)

30 Haziran 2024, Pazar

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Ç.G.Yedikonuk

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Büyükkonuk

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-H.F.Kumyalı

