Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın programı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligde grup maçları devam ediyor. 1. Grupta 11. Hafta diğer gruplarda ise 8. Haftanın oynanacağı maçların programları açıklandı.
Haftanın programı şöyle:
1.GRUP (11.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Akçay
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Yedidalga
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Aamara Gaziveren
2.GRUP (8.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-Tatlısu
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.S.Kayalar-Akdeniz
18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-T.E.Tepebaşı
3.GRUP (8.Hafta)
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Taşkent
18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Dağyolu
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Yenikent Perçinci-Bahçeli
4.GRUP (8.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Kırıkkale Stadı Dilekkaya-Doğukent
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Akıncılar
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Gaziköy
5.GRUP (8.Hafta)
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Korkuteli
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı E.U.Güvercinlik-Mutluyaka
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Akdoğan
6.GRUP (8.Hafta)
29 Haziran 2024, Cumartesi
18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-1461 İskele Trabzon
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Ötüken
7.GRUP (8.Hafta)
30 Haziran 2024, Pazar
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Ç.G.Yedikonuk
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Büyükkonuk
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-H.F.Kumyalı
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