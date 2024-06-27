banner913
banner932
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
18 0
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
25 0
 
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
35 0
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
25 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
24 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
48 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
79 0
banner1032

Oto yedek parça şirketinin dış kısmında yangın çıktı

banner1020

banner974
Oto yedek parça şirketinin dış kısmında yangın çıktı
banner971
Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren  Yücebaş Ticaret Ltd isimli oto yedek parça şirketinin, dış kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Polis Basın Subayığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, iş yerine ait olup dışarda muhafaza edilen 25 adet araba kaputu, 20 adet araç koltuğu, 20 adet araç kapısı ve 10 adet ahşap palet yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.