Oto yedek parça şirketinin dış kısmında yangın çıktı

Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yücebaş Ticaret Ltd isimli oto yedek parça şirketinin, dış kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subayığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, iş yerine ait olup dışarda muhafaza edilen 25 adet araba kaputu, 20 adet araç koltuğu, 20 adet araç kapısı ve 10 adet ahşap palet yanarak zarar gördü.



Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

