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MTG’de bir devrin sonu

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MTG’de bir devrin sonu
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Süper Ligde son 5 sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayan ve adını rekortmen teknik direktör olarak Mağusa Türk Gücü tarihine yazdıran Ali Oraloğlu devam etmeme kararı aldı.
Mağusa Türk Gücü, ayrılığı; “Camiamızın Efsane Futbolcusu, Teknik Direktörü Ali Oraloğlu ayrılıklar da sevdaya dahil, yaşattıkların için teşekkürler” mesajıyla duyurdu.
 
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