MTG’de bir devrin sonu

Süper Ligde son 5 sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayan ve adını rekortmen teknik direktör olarak Mağusa Türk Gücü tarihine yazdıran Ali Oraloğlu devam etmeme kararı aldı.

Mağusa Türk Gücü, ayrılığı; “Camiamızın Efsane Futbolcusu, Teknik Direktörü Ali Oraloğlu ayrılıklar da sevdaya dahil, yaşattıkların için teşekkürler” mesajıyla duyurdu.

