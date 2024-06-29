MTG’de bir devrin sonu

Süper Ligde son 5 sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayan ve adını rekortmen teknik direktör olarak Mağusa Türk Gücü tarihine yazdıran Ali Oraloğlu devam etmeme kararı aldı.
Mağusa Türk Gücü, ayrılığı; “Camiamızın Efsane Futbolcusu, Teknik Direktörü Ali Oraloğlu ayrılıklar da sevdaya dahil, yaşattıkların için teşekkürler” mesajıyla duyurdu.
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