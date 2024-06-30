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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligde haftanın sonuçları

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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligde haftanın sonuçları
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1.GRUP (11.Hafta)
Zümrütköy-Akçay: 3 – 1
Stadı Serhatköy-Aamara Gaziveren: 0 – 3
Gayretköy-Yedidalga: 2 -1
2.GRUP (8.Hafta)
Çamlıbel-Tatlısu: 1 – 0
Göksu S.D.-T.E.Tepebaşı:0 – 8
E.S.Kayalar-Akdeniz: 0 – 1
3.GRUP (8.Hafta)
Alayköy-Dağyolu : 4 – 1
Yenikent Perçinci-Bahçeli: 3 – 3
Ağırdağ Boğaz-Taşkent: 4 – 0
4.GRUP (8.Hafta)
Dilekkaya-Doğukent: 15 – 2
Aslanköy-Akıncılar: 5 – 0
Kırıkkale-Gaziköy: 3 – 0
5.GRUP (8.Hafta)
Alaniçi-Korkuteli: 1 – 3
E.U.Güvercinlik-Mutluyaka: 9 – 0
Pergama-Akdoğan: 3 – 0
6.GRUP (8.Hafta)
Serdarlı-1461 İskele Trabzon: 9 – 0
Boğaziçi-Ötüken: 3 – 3
7.GRUP (8.Hafta)
Ergazi-Ç.G.Yedikonuk: 1 – 2
S.R.Yarköy-H.F.Kumyalı: 3 – 2
Bafra-Büyükkonuk: 4 – 0
 
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