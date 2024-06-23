Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de haftanın sonuçları

1.GRUP (9.Hafta)
Zümrütköy-A.Gaziveren: 1 – 3
Yedidalga-Akçay: 0 – 2
Serhatköy-Doğancı: 1 – 8
2.GRUP (7.Hafta)
Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar: 1 – 2
Tatlısu-T.E.Tepebaşı: 0 – 3
Akdeniz-Göksu S.D: 2 – 1
3.GRUP (7.Hafta)
Bahçeli-Taşkent: 2 – 2
Yenikent Perçinci-Alayköy: 2 - 1
Dağyolu-Ağırdağ Boğaz: 1 – 5
4.GRUP (7.Hafta)
Dilekkaya-Aslanköy: 0 – 0
Akıncılar-Kırıkkale: 1 – 2
Doğukent-Gaziköy: 0 – 3
5.GRUP (7.Hafta)
Pergama-Alaniçi: 5 – 1
Akdoğan-Mutluyaka: 2 – 0
Korkuteli-E.U.Güvercinlik: 0 – 0
6.GRUP (7.Hafta)
1461 İskele Trabzon-Boğaziçi: 0 – 1
7.GRUP (7.Hafta)
Büyükkonuk-S.R.Yarköy: 0 – 3
Ergazi-H.Falyalı Kumyalı: 1 – 1
Ç.G.Yedikonuk-Bafra: 2 – 0
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