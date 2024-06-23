banner913
banner932
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
14 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
20 0
 
BMW kül oldu
BMW kül oldu
33 0
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
30 0
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
42 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
45 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
514 0
banner1032

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de haftanın sonuçları

banner1020

banner974
Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de haftanın sonuçları
banner971
1.GRUP (9.Hafta)
Zümrütköy-A.Gaziveren: 1 – 3
Yedidalga-Akçay:  0 – 2
Serhatköy-Doğancı: 1 – 8
2.GRUP (7.Hafta)
Çamlıbel-E.Sadrazam Kayalar: 1 – 2
Tatlısu-T.E.Tepebaşı: 0 – 3
Akdeniz-Göksu S.D: 2 – 1
3.GRUP (7.Hafta)
Bahçeli-Taşkent:  2 – 2
Yenikent Perçinci-Alayköy: 2 - 1
Dağyolu-Ağırdağ Boğaz: 1 – 5
4.GRUP (7.Hafta)
Dilekkaya-Aslanköy: 0 – 0
Akıncılar-Kırıkkale: 1 – 2
Doğukent-Gaziköy: 0 – 3
5.GRUP (7.Hafta)
Pergama-Alaniçi: 5 – 1
Akdoğan-Mutluyaka: 2 – 0
Korkuteli-E.U.Güvercinlik: 0 – 0
6.GRUP (7.Hafta)
1461 İskele Trabzon-Boğaziçi: 0 – 1
7.GRUP (7.Hafta)
Büyükkonuk-S.R.Yarköy: 0 – 3
Ergazi-H.Falyalı Kumyalı: 1 – 1
Ç.G.Yedikonuk-Bafra: 2 – 0
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.