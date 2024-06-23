Uğur Gök de yuvadan uçtu

Süper Ligin son 5 sezonuna damga vuran Mağusa Türk Gücü’nde kaptanlık yapan Uğur Gök, kulübünden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde yaprak dökümü sürüyor.

Mağusa Türk Gücü alt yapısından yetişen ve elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan Uğur Gök, kulübünden ayrılıyor. Gök, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı yeşillilere şu sözlerle veda etti:

"Bugün itibari ile Mağusa Türk Gücü kulübünden ayrıldığımı söylemek isterim. Uzun yıllar formasını gururla taşıdığım kulübümden ayrılmak zor olsa da bu gibi ayrılıklar futbolda var.

Başarıdan başarıya koştuğumuz, kırılması zor rekorlar kırarak birlikte bircok kupa ve şampiyonluklar kazandığımız arkadaşlarım, hocalarım, başkan ve yönetimimizle aile gibiydik. Bu ailenin bir parcasi olmaktan her zaman gurur duydum.

Mağusa Türk Gücü için her şartta ve durumda elimden geleni yaptım, yapmaya çalıştım.

Hakkım varsa helal olsun. Hoşçakal Mağusa Türk Gücü"

MTG’DEN TEŞEKKÜR

Mağusa Türk Gücü de kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uğur Gök'e şu sözlerle teşekkür etti:

"Teşekkürler Uğur Gök. Rekorlar kıran takımımızın üst üste beşinci şampiyonluğunda bizlere büyük katkı sağlayan Kaptanımız Uğur Gök'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

