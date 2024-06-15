Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig haftanın sonuçları

1.GRUP
Doğancı-Gayretköy: 4- 1
Akçay-Serhatköy: 4 – 1
A.Gaziveren-Yedidalga: 7 – 3
2.GRUP
E.Sadrazam Kayalar-Tatlısu : 3 – 0
T.E.Tepebaşı-Akdeniz: 1 – 0
Göksu S.D.-Çamlıbel: 2 – 0
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz-Yenikent Perçinci : 6 – 0
Alayköy-Bahçeli: 1 – 6
Taşkent-Dağyolu: 4 – 1
4.GRUP
Kırıkkale-Dilekkaya: 4 – 0
Gaziköy-Akıncılar : 2 – 0
Aslanköy-Doğukent: 9 – 0
5.GRUP
E.Uni.Güvercinlik-Pergama: 1 – 1
Alaniçi-Akdoğan: 0 – 11
Mutluyaka-Korkuteli: 0 – 2
6.GRUP
Ötüken-1461 İskele Trabzonspor:7 – 1
7.GRUP
H.Falyalı Kumyalı-Büyükkonuk: 1 – 0
Bafra-Ergazi: 0 – 3
S.R.Yarköy-Ç.G.Yedikonuk: 1 – 2
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