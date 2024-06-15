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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig dünün sonuçları ve günün maç programı

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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig dünün sonuçları ve günün maç programı
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1.GRUP
14 HAZİRAN 2024, CUMA
Doğancı-Gayretköy: 4- 1
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-Serhatköy (Fatih Bardakçıoğlu)
18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Yedidalga (Mustafa Torun)
2.GRUP
14 HAZİRAN 2024, CUMA
E.Sadrazam Kayalar-Tatlısu : 3 – 0
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Akdeniz (İbrahim Katmer)
18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-Çamlıbel (Burak Yiğit)
3.GRUP
14 HAZİRAN 2024, CUMA
Ağırdağ Boğaz-Yenikent Perçinci : 6 – 0
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Bahçeli (İsmail Ercan)
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Dağyolu (Mehmetcan Erli)
4.GRUP
14 HAZİRAN 2024, CUMA
Kırıkkale-Dilekkaya: 4 – 0
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Akıncılar (Abdullah Genç)
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Doğukent (Serkan Özdenkçi)
5.GRUP
14 HAZİRAN 2024, CUMA
E.Uni.Güvercinlik-Pergama: 1 – 1
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Akdoğan (Halil Atlar)
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Korkuteli (Yusufcan Dönder)
6.GRUP
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ötüken-1461 İskele Trabzonspor (Cenk A.Özfuttu)
7.GRUP
14 HAZİRAN 2024, CUMA
H.Falyalı Kumyalı-Büyükkonuk: 1 – 0
15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Ergazi (Burak Mandıralı)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Ç.G.Yedikonuk (Zekai Töre)
 
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