Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı

. Atatürk Stadyumu’nda iki gün süren şampiyonda U16, U18 ve Federasyon Deneme kategorilerinde sporcular hem yarıştı, hem de Türkiye barajlarını geçmeye çalıştı





Şampiyonanın ikinci gününde yüksek atlama, disk atma, uzun atlama, 200 metre, cirit atma, 60 metre, 800 metre branşlarında müsabakalar gerçekleştirilirken dereceye giren atletlere madalyaları takdim edildi.

Bu organizasyonun ardından 27-28 Haziran tarihlerinde U14 ve Ferdi katlım olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası ve 11-12 Temmuz tarihlerinde ise tüm yaş gruplarına açık olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası ile yarışmalar devam edecek.



Sakallı: Baraj geçen sporcu sayımızda artış var

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, iki gün süren şampiyonayı değerlendirdi. Sakallı yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıla göre bu yıl baraj geçen sporcu sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

“İlk yıllardaki sporcu

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Şampiyonalarının ilki dün (14 Haziran Cuma)yapılan son gün yarışları ile tamamlandı. Atatürk Stadyumu’nda iki gün süren şampiyonda U16, U18 ve Federasyon Deneme kategorilerinde sporcular hem yarıştı, hem de Türkiye barajlarını geçmeye çalıştı.Şampiyonanın ikinci gününde yüksek atlama, disk atma, uzun atlama, 200 metre, cirit atma, 60 metre, 800 metre branşlarında müsabakalar gerçekleştirilirken dereceye giren atletlere madalyaları takdim edildi.Bu organizasyonun ardından 27-28 Haziran tarihlerinde U14 ve Ferdi katlım olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası ve 11-12 Temmuz tarihlerinde ise tüm yaş gruplarına açık olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası ile yarışmalar devam edecek.KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, iki gün süren şampiyonayı değerlendirdi. Sakallı yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıla göre bu yıl baraj geçen sporcu sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.“İlk yıllardaki sporcu sayılarımız arasında yavaş yavaş artış oluyor. Aileler çocuklarının yurt dışına açılımı için bu işe daha sıcak bakıyorlar” diyen Sakallı, “Geçen seneye göre barajı geçen sporcu sayımızda çok ciddi bir artış var. Alttan gelen sporcularımız var, madalyayı zorlayan sporcularımız var. Tabi bunda son yıllarda Yiğitcan Hekimoğlu, Taygun Artan Özcihan ve Buse Savaşkan gibi sporcuların yurt dışında elde ettikleri başarılar da etkili oldu. Umarım çocuklarımız Türkiye milli takımlarına girmek şansını zorlayacak” ifadelerini kullandı.