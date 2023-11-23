Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig 2.Hafta Programı ve Hakemleri

KIRMIZI GRUP
25 Kasım 2023, Cumartesi
14.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Dipkarpaz-German Gold Akova Vuda (Serkan Özdenkçi)
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-İncirli (Cenk Aras Özfuttu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı Tuzlaspor-Zella Estate Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
26 Kasım 2023, Pazar
10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı Pile-Türkmenköy (Burak Mandıralı)
10.45 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Dörtyol (Mehmet Volkan Çelik)
BEYAZ GRUP
25 Kasım 2023, Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Karaoğlanoğlu (Halil Atlar)
10.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Demirhan-T.Ersalıcı Dikmen Gücü (Olgun Canik)
26 Kasım 2023, Pazar
10.45 Bostancı Bağcıl Stadı Bostancı Bağcıl Stadı-Atoll Kozanköy (Serdar Gürpınar)
10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Ortaköy (Arif Malek)
10.45 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Gülgün Süt Düzova (Mustafa Torun)
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