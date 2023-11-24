“Bisikletlileri görün”

Ülkedeki bisiklet kazalarından dolayı endişe yaşayan bisiklet sürücüleri, seslerini duyurmak için Lefkoşa Mahkemesi önünde eylem yaptı

Gara Duman Cyling Team isimli grup, bisiklet kazalarından dolayı derin endişeler yaşayan bisiklet sürücüleri seslerini duyurmak için dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde buluştu, basın açıklaması yaptı.

Gara Duman Cyling Team Başkanı Raif Hızal yaptığı açıklamada bisiklet sürücülerinin görmezden gelindiğine vurgu yaparak, bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğine dikkat çekti. "Her şey eğitimde başlar" diyen Hızal, bu konuda toplumun eğitilmesi gerektiğini söyledi. Eyleme destek veren Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan da açıklamasında sistemin değişmesi gerektiğine değindi, toplumu duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Girne-Lefkoşa anayolunda aracın çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Berkal Volkan’ın babası Hüseyin Volkan dün Gara Duman Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği eyleme katılarak oğlu Berkal Volkan’ın son durumu hakkında bilgi verdi, düşüncelerini aktardı.

Hüseyin Volkan, “Ciddi bir beyin travması var. Hala daha beyin bazı şeyleri algılamıyor. Zamanla düzeleceğini söylüyorlar. Yaşı genç olduğu için daha kolay atlatabileceğini söylüyorlar. Ama dediğim gibi zaman isteyecek” şeklinde konuştu.

Volkan, eylemde söz alarak düşüncelerini aktardı. “Kelimeler boğazımda düğümleniyor” diyen Volkan, “Ben oğlumu Acil Servis’te sedyede kanlar içinde gördüm. Hiç kimse bu acıyı yaşatmasın. Bu durum hiçbir şekilde anlatılamaz” şeklinde konuştu. Bu noktadan sonra bir farkındalık yaratılmasının şart olduğunu aktaran Hüseyin Volkan, tüm kesimlerin el birliğiyle bu konuyu irdelemesi ve çözüm aranması konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Volkan konuşmasının devamında ülkeye gelen yabancı uyruklu kişilerin ehliyet alırken sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiğini de ifade etti.

Yurttaşlara çağrıda da bulunan Volkan, “Elbette ki çevremizi temiz tutacağız. Hiçbir noktaya çöp atmayacağız ama bisiklet yollarına cam veya pet şişeler atılıyor. Bisiklet sürücüsü cam parçasını önünde gördüğü zaman ona basmak istemiyor ve canını tehlikeye atıyor. Lütfen, çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim” dedi.

